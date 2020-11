Małgorzata Rozenek wozi syna Henryka w wózku za 15 tysięcy złotych (FOTO)

Małgorzata Rozenek może poszczycić się jedną z większych liczby obserwujących na Instagramie wśród polskich gwiazd, co oczywiście skwapliwie wykorzystuje, przyjmując szereg mniej lub bardziej prestiżowych "współprac". Chyba mało kogo zaskoczyło, że tuż po narodzinach syna Henryka i on stał się "modelem" przy reklamach produktów dla dzieci. No, może poza Iloną Łepkowską, która oburzona zarzucała Gosi, że robi z syna "żywy słup reklamowy".