Małgorzata Rozenek wróciła do Polski. Już zrelacjonowała, co działo się w domu. Fani są WZRUSZENI po tym, co zobaczyli (WIDEO)

Ferdek 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Ja nie mam fejsa ani insta, dlatego o swoich wakacjach opowiadam przypadkowo spotkanym ludziom na ulicy, przed wejściem do Lidla lub na bazarku. Pokazuje im śmieszne zdjęcia z biwaku koło Serocka, na których pije wino trzymając butelkę w zębach a w rękach trzymam kaszankę tak jakbym udawał gołego murzyna. Opowiadam o wycieczce do Lichenia na której byłem z żoną kolegi oraz pokazuje zdjęcie mojej głowy z dziobkiem na tle palmy w palmiarni w Wałbrzychu. Przy okazji prezentuje zdjęcia śniadania i kanapy w salonie, opowiadam jakie mam kafelki w łazience i jak urządzony balkon oraz prezentuje serię zdjęć swojego odbicia w lustrze w kiblu, w windzie i w lusterku wstecznym autobusu MZK. Robiąc dziobki w stronę skierowanych we mnie telefonów rozkładam turystyczne krzesełko i w samych niebieskich kalesonach we wzór tygryska i obcisłym podkoszulku podkreślającym kształt mojego brzucha, otwierając puszkę piwa i przybierając minę wyrażającą tęsknotę za rozumem, wypowiadam jedno słowo, Paradajs. Obserwujący mnie ze wstrzymanym oddechem i opadniętymi szczekami, nie wiedząc, gdzie podziać wzrok, zwracają uwagę na moje botki, które 27 lat temu były hitem sezonu. Zauważyłem, że sporo osób mnie śledzi, w tym dwóch policjantów, psychiatra i hetero nienormatywny, niebinarny związek partnerski z trudną do określenia przynależnością do którejś z 56 płci.