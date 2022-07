Złocista Małgorzata Rozenek wspomina szaloną imprezę w Hiszpanii: "Kąpanie się w BASENIE w tej SUKNI Z TRENEM było syrenim doświadczeniem" (FOTO)

Oliwierek..💔 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wspolczuje Magdzie, Mamie Olivierka bardzo!😭💔 Biedna sama walczyła o to dzieciatko do samego końca! Znosiła opluwania, obelgi i znieważenia od ludzi, którzy nie znają zasad fundacji, która zbiera na leczenia chorych. W glowie ciagle siedzi mi tez to, ze Rzezniczak porzucil swojego syna, zanim ten przyszedl na swiat, bo mial juz inna...😳A Magda musiala uporac sie ze wszystkim SAMA... Mam nadzieje, ze ta kochanka co chlopcu odebrala ojca zanim sie jeszcze urodzil, bedzie sie z tym mierzyc do konca zycia (ojciec tez) bo odbierac innej kobiecie faceta, gdy ta jest w ciazy, to jest najgorszy rodzaj zwyrodnialstwa jaki sobie mozna wyobrazic!😳Ciezko mi uwierzyc, ze serduszko malenkiego Oliwierka przestalo juz bic😭💔Mama chłopczyka, Magda, jest wspaniała Mamą❤️Walczyła o swoje dziecko do końca. SAMA💔😭Magda jestem z Toba!❤️