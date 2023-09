Małgorzata Rozenek wygłasza przemówienie u boku Rafała Trzaskowskiego: "Chcę mieć wpływ na to, co dzieje się z moimi pieniędzmi"

Małgorzata Rozenek razem z Rafałem Trzaskowskim zachęca do pójścia na wybory

Na Placu Defilad wystąpili m.in. przedstawicielki i przedstawiciele miast, a także organizacji pozarządowych. Z racji inicjatywy w Warszawie postawiono specjalny zegar, który odmierza czas do wyborów . Podczas wydarzenia Małgorzata wygłosiła przemowę , w której odniosła się do bycia matką oraz kobietą.

15 października pójdę głosować, bo jestem matką i troszczę się o przyszłość moich dzieci. Chcę, żeby żyły w kraju, który jest inkluzywny. Pójdę głosować, bo jestem kobietą i chcę mieć wpływ na to, co dzieje się z moimi pieniędzmi, które odprowadziłam w podatkach. 15 października pójdę głosować, bo chcę mieć poczucie sprawczości, poczucie, że poszłam oddać ważny głos i mam wpływ na to, co dzieje się z tym krajem - powiedziała Rozenek.