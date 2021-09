Małgorzata Rozenek wystąpiła w teledysku do piosenki o... PICIU WÓDKI! Prawdziwa dama? (WIDEO)

Nieco inną twarz Małgorzata Rozenek pokazała w Azja Express, gdzie dała się poznać nie tylko jako fighterka, ale też osoba obdarzona ponadprzeciętną charyzmą. Teksty jej autorstwa takie jak "nie mów do mnie teraz" czy "he is David Beckham and me is Victoria Beckham" bawią do dziś. I - last but not least - nie moglibyśmy zapomnieć o Projekt Lady, w którym pod chłodnym okiem Lady Rozenek niesforne dziewczyny przechodzą transformację w trzecioligowe celebrytki.