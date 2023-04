Małgorzata Rozenek zadaje szyku w gumowych chodakach. Szykuje się hit wiosny? (FOTO)

KRÓTKI OPIS 25 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

44 lata. Wygląd 54 lata. Styl ubierania się 17 lat. Dojrzałość emocjonalna i intelektualna 14 lat. Poziom wypowiedzi/ tekstów 11 lat. Prezentowanie się 9-latki… Dokąd to prowadzi? Do przedszkola, do żłobka?