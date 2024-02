Małgorzata Rozenek zasuwa na bieżni w skąpych legginsach. Internauci pieją z zachwytu: "PETARDA" (WIDEO)

Z początkiem roku Małgorzata Rozenek rozpoczęła przygotowania do udziału w triathlonie . Od niespełna dwóch miesięcy jesteśmy świadkami, jak gwiazda TVN pod czujnym okiem Roberta Karasia doskonali swoją kondycję. Ukochana Radosława sprawia wrażenie zdeterminowanej, nie straszny jej basen, rower stacjonarny, czy nawet hantle.

Małgorzata Rozenek-Majdan "zasuwa" na bieżni. Internauci pod wrażeniem

Ciało 40-letniej kobiety, mamy 3 chłopców, lepsze niż ciało większości 20-latek. Jestem pełna podziwu i uznania. Pani to naprawdę kocha; A ja siedzę ze słoikiem masła orzechowego i mi wstyd za siebie! Muszę ruszyć du*ę, a Małgosia to najlepszy motywator: zero pierdzielenia, tylko ostra jazda!; Szacun, jest Pani niesamowita; Piękna figura; Super laska; Kobieta wulkan, pięknie!; Boska; Petarda - czytamy w komentarzach.