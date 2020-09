Rezolutna Małgorzata Rozenek zdradza, co jest NIEIDEALNE w jej życiu

Zawodowo także radzi sobie świetnie i - jak twierdzi - wciąż jest zasypywana nowymi propozycjami. Bez wątpienia obecny czas jest jednym z najlepszych w jej życiu. Rozenek nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa, a nawet ostatnio prosiła, by "nie linczować" jej za to, że kocha swoje życie.

Małgorzata Rozenek zapowiada reality show?

Celebrytka jest bardzo przedsiębiorcza. Nawet fakt, że w ciąży przytyła ponad 20 kilogramów, potrafi przekuć na profity. Aktualnie Małgorzata pracuje na planie nowego show pod tytułem Rozenek cudnie chudnie, w którym pokaże, jak wraca do formy po ciąży. Co więcej, zarobi za to ponoć aż 500 tysięcy złotych.