Małgorzata Rozenek zdradza, czy ZARABIA WIĘCEJ od Radosława Majdana i słodzi mężowi: "Kobiety przy nim ROZKWITAJĄ"

Małgorzata Rozenek to niewątpliwie jedna z bardziej zapracowanych polskich celebrytek. Ambitna "Perfekcyjna" sprawdza się na wielu płaszczyznach, a do jej napiętego grafiku co rusz dochodzą kolejne zawodowe obowiązki. 44-latka, która jest już m.in. właścicielką marki modowej i firmy cateringowej, została ostatnio gospodynią śniadaniówki.