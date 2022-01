Małgorzata Rozenek znowu RETUSZOWAŁA zdjęcia? "Myśli pani, że nikt nie zobaczy rozjeżdżających się linii łóżka?" (FOTO)

Od kilku tygodni Małgosia przebywa wraz z mężem i dziećmi w Tajlandii, co oczywiście także dokumentuje mnóstwem fotek. Na najnowszych zdjęciach celebrytka pozuje na kanapie w obcisłym topie bez ramiączek, krótkich spodenkach i słomkowym kapelusiku . W opisie zachęca do zadawania pytań na temat miasta Phuket, jednak fanów znacznie bardziej interesowało coś innego...

Czy naprawdę myśli pani, że nikt nie zobaczy rozjeżdżających się linii łóżka? Czy Instagram to naprawdę musi być wyścig na "najidealniejszą" figurę uzyskaną programem komputerowym?; Skoro poprawia sobie ciało i twarz zabiegami medycyny estetycznej, to po co jeszcze przerabia w Photoshopie?; Dlaczego pani tak się oszpeca, jest pani śliczną, zadbaną kobietą, a te botoksy powodują, że twarz się robi okropna. Pani tak ślicznie wyglądała naturalnie, a teraz tak sztucznie - piszą w komentarzach obserwatorzy Rozenek.