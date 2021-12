Małgorzata Rozenek zwraca się do antyszczepionkowców: "Jesteście po ZŁEJ STRONIE MOCY"

Kwestia szczepień na Covid-19 budzi skrajne emocje. Choć lekarze i naukowcy nie mają wątpliwości co do skuteczności szczepionek, istnieje grono osób, które wolą wierzyć w teorie spiskowe o ich szkodliwości.

W Polsce zainteresowanie szczepieniami było duże jedynie na początku, gdy dopiero wprowadzano taką możliwość. Wówczas do punktów szczepień ustawiały się kolejki. Gdy już wszyscy chętni się zaszczepili, punkty zaczęły świecić pustkami . Okazało się, że szczepionkę przyjęło jedynie 55 procent Polaków , co daje nam 23. miejsce w Unii Europejskiej.

Rząd twierdzi, że robi, co może, aby zachęcać do szczepień, np. wysyła SMS-y. Nie chce natomiast wprowadzić obostrzeń, które być może skłoniłyby nieprzekonanych do zmiany zdania.

Tyle się dzieje ostatnio - otwarcie 6 grudnia pierwszego butiku (...), ale przede wszystkim dbamy o siebie i innych #szczepimysię. To już moja trzecia dawka i z każdą kolejną jakby energii przybywa. Kochani, to ten przypadek w którym "szkiełko i oko" jednak znaczą więcej niż "czucie i wiara". Dbajcie o siebie.

P. S. szanuję wszystkich ludzi i staram się wszystkich zrozumieć, ale do wszystkich antyszczepionkowców: to wy jesteście po złej stronie mocy. I chociaż moje zdolności do monetyzowania rzeczywistości są legendarne, to za ten post mi nikt nie zapłacił, bo zdrowie jest bezcenne. Nie zapraszam do dyskusji, ale wszystkich serdecznie pozdrawiam. Damy radę - pisze Małgosia.