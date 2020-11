Małgorzata "serce by mi pękło" Rozenek poprosiła o wymianę w kurtce NATURALNEGO FUTRA na sztuczne

W ciągu ponad dekady obecności w show biznesie Małgorzacie Rozenek udało się dokonać czegoś niemal niemożliwego i ocieplić swój wizerunek, nieoczekiwanie przekonując do siebie miliony Polek i Polaków. Z chłodnej i niedostępnej "Perfekcyjnej pani domu" Małgosia przeistoczyła się w słodką i wyluzowaną "WAG", co też znacznie przełożyło się na jej zarobki. Odkąd gwiazda zrobiła się bardziej "przystępna", 42-latka momentalnie stała się wymarzoną partnerką biznesową, co zresztą można łatwo wywnioskować, przeglądając jej instagramowy profil. Sporą transformację przeszedł również jej styl: Rozenek wciąż lubuje się w markowych ciuchach, ale nie stylizuje się już jednak na wyniosłą lady.