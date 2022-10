Małgorzata Socha relacjonuje niedzielę w rodzinnym gronie i PIERWSZY RAZ pokazuje TWARZE córek (FOTO)

Małgorzata Socha dość chętnie relacjonuje codzienne poczynania na Instagramie. Aktorka bez wątpienia należy jednak do grona celebrytów, którzy starają się chronić prywatność najbliższych. Małgosia od czasu do czasu pozwala sobie udostępnić zdjęcie w towarzystwie męża Krzysztofa Wiśniewskiego, czy pochwalić się fanom ujęciami przedstawiającymi pociechy. Jednocześnie aktorka, podobnie jak wielu polskich celebrytów, jak ognia unika pokazywania w sieci twarzy trójki dzieci. A przynajmniej tak było do niedawna.

W ostatnim czasie Małgorzata Socha zdaje się coraz swobodniej podchodzić do kwestii publicznego pokazywania wizerunków swoich pociech. Niedawno celebrytka pokazała na przykład na Instagramie twarz syna Stanisława. Socha opublikowała zdjęcie w towarzystwie najmłodszego potomka, by uczcić czwarte urodziny chłopca. Pod jej postem nie zabrakło natomiast komentarzy na temat tego, do którego z rodziców mały Staś jest bardziej podobny.

W weekend Socha postanowiła podzielić się z obserwatorami kolejnymi rodzinnymi ujęciami. Tym razem aktorka pochwaliła się, jak spędza niedzielne popołudnie w rodzinnym gronie. Na instagramowym profilu Małgosi pojawiło się zdjęcie wykonane w jej kuchni, na którym możemy zobaczyć roześmianą od ucha do ucha aktorkę dumnie prezentującą okazały sernik domowej roboty. Tuż obok Sochy ustawiły się jej dwie córki - dziewięcioletnia Zosia i pięcioletnia Basia. Celebrytka po raz kolejny zrezygnowała z własnego zwyczaju i pokazała fanom twarze dziewczynek.

Niedziela udana! Rodzina, przyjaciele i... wyrośnięty sernik własnej roboty - napisała pod rodzinnym zdjęciem aktorka.

Pod najnowszym postem Małgorzaty Sochy błyskawicznie zaroiło się od ciepłych słów ze strony internautów. Wielu użytkowników komplementowało pociechy celebrytki, jak również wystrój jej kuchni. Zdecydowanie najwięcej pochwał zebrał jednak wykonany przez aktorkę sernik.

Piękny sernik i cudne dziewczyny! - rozpływała się nad postem Małgosi Anna Kalczyńska.

Nie ma to jak niedziela z ciastem - napisała jedna z internautek.

Ciacho obowiązkowo - zgodziła się Socha.

Córeczki już wyrosły podobne do pięknej mamy; Sernik sernikiem, ale córeczki pani są śliczne i jakie podobne do pani. Wspaniała rodzina; Cudna mama z pięknymi córkami i pysznym ciastem; Jaka cudowna kuchnia. Może mówię jak typowa matka, ale jaki cudowny kran nad zlewem; Ale pysznie to wygląda; Do twarzy pani z sernikiem; Wow, jaki sernik pięknie wyrośnięty; Super sernik mmm, założę się, że z pomocą tych pięknych ślicznotek; Piękne dziewczyny i piękny sernik; Ale piękny okaz. Wyrośnięty i niezapadnięty; Można prosić przepis? Bo wygląda bosko - pisali internauci.

Zobaczcie, jak Małgorzata Socha pozuje z córkami i wyrośniętym sernikiem.

