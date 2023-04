Małgorzata Socha spędza 43. urodziny w ogrodzie. Natalia Kukulska składa jej wzruszające życzenia (FOTO)

pefro 28 min. temu zgłoś do moderacji 13 9 Odpowiedz

Mam taka kolezankę.Wygląda jak Miss Polonia.Ma kochajacego męża ,zdrowe dzieci.W pracy chwalona,dostała z zakładu pracy mieszkanie.Ma cudowna mamę,kłopot czasem tylko z ojcem,bo lubi popijac.I ja, po rozwodzie,zwolniona z pracy,mama chora psychicznie,mieszkanie na start,z byłym męzem,bez wody biezacej,bez łazienki. Jestem na rencie, one świetnie zarabia. WIEM, nie wolno zazdrościć i narzekać, ale jak to zrobić.Tak mi to przyszło do głowy,gdy popatrzyłam na panią Małgorzate, ona tez ma wszystko.