Małgorzata Tomaszewska chce nadać dziecku "ŚWIATOWE" imię: "Żeby to nie był GRZEGORZ"

Na wspomnianym wyżej evencie obecna była także reporterka Pudelka, która wypytała Tomaszewską o kilka frapujących jej fanów kwestii. Na wstępie Małgorzata przyznała, że jej ciało zmienia się w zastraszającym tempie, przez co kompletnie nie miała w co się ubrać na wielkie wyjście.

To jest jedyny garnitur, w który się zmieściłam. Więc bardzo się cieszę. Był drugi, czerwony, ale niestety - stwierdziła.

Część redakcji wiedziała, że jestem w ciąży - mówiła. I jak to w show biznesie, nie jesteś pewna, czy ktoś za plecami nie wyda tej informacji. Wszyscy czekali, aż będę gotowa, żeby podzielić się tą informacją ze światem. Wiedziałam, że już trzeba, bo brzuch zaczął być widoczny, a ja jestem szczupła. To był odpowiedni moment.

Były pomysły co do imion, ale ja tak dużo planuję w życiu, a później Bóg się śmieje z tych moich planów, jak się dowiem jaka płeć, to wtedy się zdecyduję - mówiła.