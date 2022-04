Małgorzata Tomaszewska dopiero teraz przyznała, że WZIĘŁA DRUGI ROZWÓD: "To trudny temat"

W przeciwieństwie do większości koleżanek z branży Małgorzata Tomaszewska niezbyt chętnie dzieli się z mediami intymnymi szczegółami z życia prywatnego. Tak przynajmniej było do niedawna. Ostatnio gwiazda Telewizji Polskiej zrobiła mały wyjątek i pochwaliła się publicznie pewną znajomością z lat szkolnych.

To nie jedyne wyznanie, na które w ostatnim czasie zdobyła się celebrytka. W kuluarach już od dawna krążyły pogłoski o tym, że jej małżeństwo z Ahmetem Yigit Tarcim po cichu przeszło do historii. Wieści te potwierdziły w sierpniu zeszłego roku zdjęcia Małgorzaty migdalącej się z nowym partnerem na plaży w Sopocie. Pytana o komentarz w sprawie dziennikarka zdecydowała się jednak konsekwentnie milczeć. Do teraz...

Okazuje się, że prezenterka znana z programu "The Voice of Poland" nie jest też zwolenniczką publicznego prania brudów.

Jeśli chodzi o zwykły związek i rozstanie, to nie jestem za tym, żeby prać brudy i mówić źle o drugiej stronie - zapewniła. W naszej branży wybrałam unikanie, a w normalnym środowisku mówić źle [o drugiej stronie], to jest taki nietakt według mnie.

Przeważnie, jeżeli już telewizja w ciebie inwestuje, to też obsadza cię w wielu produkcjach i twoje życie nagle zmienia się diametralnie - mówiła. Jestem w tym pędzie i rozumiem te zmiany, bo sama jestem ich świadkiem. Każdej zmiany, jestem w domu, jestem w pracy. Widzę to i jestem w stanie to przyswoić. Natomiast ta druga strona jest tylko w domu, widzi, że to życie zaczyna wyglądać inaczej i nie zawsze to akceptuje.