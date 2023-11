Małgorzata Tomaszewska ZNOWU CHORUJE. Zdradziła, co jej dolega i czy może to mieć wpływ na jej CIĄŻĘ...

Pod koniec września Tomaszewska zaniepokoiła fanów, informując, że zmaga się z silnym przeziębieniem. Wyznała, że "nie może oddychać, spać i nie ma siły jeść". Wszyscy martwili się o jej stan i życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Małgorzata Tomaszewska znowu jest chora. Co jej dolega?

Teraz Małgorzata wyznała, że znowu zmaga się z chorobą. Ujawniła, co jej dolega i czy może to mieć jakiś wpływ na jej ciążę.

Dzień dobry, kochani. Ja dziś w nastroju mocno słabym, bo mam ospę wietrzną. Nie wiem, co jeszcze w tej ciąży mi się przyplącze, ale tym razem jest to ospa. Na szczęście jesteśmy daleko po 20. tygodniu, podobno do 20. jest najbardziej niebezpieczna. Tygodnia ciąży oczywiście.