Małgorzata Trzaskowska staje się sensacją w sieci. "Wreszcie pierwsza dama, która MA WŁASNE ZDANIE i nie przypomina cyborga"

Sztaby wyborcze kandydatów na prezydenta dwoją się i troją, by na ostatniej prostej przed drugą turą wyborów przekonać do siebie niezdecydowanych obywateli. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski idą w sondażach "łeb w łeb", co stwarza możliwość, że o ostatecznym wyniku przesądzi niewielka liczba głosów. W takiej sytuacji naprawdę każdy głos ma znaczenie. Właśnie to staraliśmy się uświadomić w pudelkowej akcji #DAJGŁOS, w której udział wzięło niemal 50 gwiazd.