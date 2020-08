Małgosia z "Rolnik szuka żony" szokuje słowami o ludziach z nadwagą: "Nie rozumiem, jak takie osoby POTRAFIĄ SIĘ UBRAĆ"

Kasia25 16 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Powiem tak nadwaga wynika z różnych przyczyn, czasem obżarstwa, czasem z choroby, czasem z zajadaniem stresów, czasem poprostu z genotypu danego człowieka. Czasem osoby grube nic z tym nie robią, czasem walczą z kilogramami Ale jeśli jest to przyczyna stresu to kilogramy powracają jak bumerang. Jednak ja nie rozumiem skąd w nas Polakach ta cholerna nietolerancja, wytykanie innym ich wad, ich niedoskonalosci, ta nagonka na inność. Czy My nie możemy w XXI wieku mieszkając w środku Europy stać się normalnym narodem. Co Cię kobieto obchodzi jaki ktoś jest patrz na siebie liczy się wnętrze człowieka, jego czyny, postępowanie. Nie wiem skąd naraz u nas stała się ta moda na wytykanie nadwagi, inności A przez to rodzinie nienawiści. Ludzie obudzmy się w końcu i zacznijmy się szanować......