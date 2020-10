Małgosia z "Rolnik szuka żony" URODZIŁA! "Dziękuję, Panie Boże" (FOTO)

Najlepsza pora na dziecko. Naukowcy publikują wyniki nowego badania

To magiczny czas dla nas, uczymy się siebie i cieszymy z każdej chwili. Rysio jest starszym, opiekuńczym bratem. Dziękuję, Panie Boże, po raz kolejny, za kolejny cud narodzin. Moja rodzina, moje wszystko. A wam przesyłam buziaki za wsparcie. Powoli wracam do was, tylko teraz cieszę się z każdej naszej wspólnej chwili. @paulo_borysewicz daliśmy radę. Nasza księżniczka - napisała świeżo upieczona mama, dodając, że dziewczynka otrzymała imię Blanka.