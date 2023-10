Malik Montana ZOSTAŁ OJCEM?! Podzielił się wymownym zdjęciem. "Miałem nie mówić, ale co tam" (FOTO)

Malik Montana to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych raperów w Polsce. Choć muzyk cieszy się w kraju sporą popularnością, nie należy raczej do osób, które chętnie odsłaniają przed fanami kulisy swojego życia prywatnego. Wiadomo, że prywatnie Malik jest ojcem dwójki pociech, syna oraz córki, która przyszła na świat w 2020 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że raper właśnie doczekał się kolejnej pociechy.