Malwina Dubowska, była narzeczona obecnego partnera Roksany Węgiel, ponownie zabrała głos. "To jest porządna lekcja"

Roksana Węgiel ma dopiero 18 lat, a już może pochwalić się ogromnymi sukcesami zawodowymi. W ostatnim czasie o młodziutkiej piosenkarce głośno jest jednak nie dzięki muzyce, a życiu osobistym. Od ponad pół roku gwiazda jest związana z Kevinem Mglejem. Para poznała się w studiu nagraniowym podczas prac nad najnowszą płytą Węgiel.

Do tej pory wokalistka nie upubliczniała relacji z poprzednimi chłopakami. W przypadku Mgleja jest inaczej. Jak sama twierdzi, to "naprawdę coś niesamowitego". Fani Roksany mają jednak mieszane odczucia. Wiele osób krytycznie patrzy na różnicę wieku między zakochanymi, bowiem Kevin jest starszy od Roxie o 8 lat. Ma też syna z poprzedniego związku.

Malwina Dubowska, była partnerka Kevina Mgleja, jest aktorką. Do niedawna nie komentowała związku swojego ex z nastoletnią Roksaną. Dopiero kilka dni temu w relacji na Instagramie opowiedziała o tym, jak wygląda jej macierzyńska codzienność.

Malwina Dubowska dziękuję za wsparcie

Ostatnio Malwina na InsaStory pokusiła się o emocjonalną przemowę, wyznając, że "czuje się ze wszystkim sama" oraz "bywają dni, kiedy ma dychę na koncie". Pełnomocnik Mgleja "kategorycznie zaprzeczył twierdzeniom prezentowanym przez Panią Malwinę Dubowską". W piątek sama zainteresowana ponownie zabrała głos na Instagramie. Jak się okazuje, jej wyznanie spotkało się ze zrozumieniem i empatią internautów.

Chciałam Wam podziękować za ogrom, ale to ogrom miłości i wsparcia, które od was otrzymałam i również przesyłam wam moją moc, moją dobrą energię. Myślę, że to jest taka porządna lekcja mówienia o własnych emocjach, o tym co się czuje - dla mnie, może dla wielu z was również - powiedziała.

Dodała też, że jej szczere wypowiedzi dodały otuchy innym osobom w podobnej sytuacji życiowej.

Chciałam również podziękować kobietom i mężczyznom, którzy podzielili się ze mną swoimi historiami, podobnymi do mojej, również nieco innymi. Historiami, których nie odważyli się opowiedzieć i często przepłacili depresją. Więc myślę, że to taki apel, żeby mówić, co się czuje i nie tłumić tego w sobie.

Redakcja Pudelka skontaktowała się z Kevinem Mglejem z prośbą o odniesienie się do słów byłej partnerki. Do momentu publikacji nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Już po publikacji artykułu z redakcją Pudelka skontaktował się pełnomocnik Kevina Mgleja, który wskazał: "W imieniu mojego klienta, kategorycznie zaprzeczam twierdzeniom prezentowanym przez Panią Malwinę Dubowską, a odnoszącym się do postawy mojego klienta wobec dziecka i jego matki".

Myślicie, że Dubowska będzie teraz częściej mówić o tym, co w sobie tłumi?

