Malwina Siwiec urodziła dziecko! "Piękniejszych 30. urodzin nie mogłam sobie wymarzyć"

Najwyraźniej Malwina nieco zmieniła nastawienie do medialnej kariery, bo od kilku miesięcy skrupulatnie relacjonuje na Instagramie, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Niedawno pochwaliła się profesjonalnymi fotografiami z wytwornego baby shower, na którym pojawił się nawet tort w kształcie dziecięcego wózka. We względu na gustowne dekoracje utrzymane w odcieniach beżu i złota fani porównywali imprezę Malwiny do przyjęć, które organizują Kardashianki.