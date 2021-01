Malwina z "Warsaw Shore" "ZAGINĘŁA" w Dubaju! Okazało się, że... porwał ją "melanż": "Otworzyła zaspana. Powiedziała, że "NIE POMYŚLAŁA""

Przez 14 (!) sezonów Warsaw Shore przewinęły się dziesiątki pretendentów do miana celebrytów, jednak tylko nielicznym udało się zakotwiczyć w show biznesie na dłużej. Jedną z "gwiazdek" Ekipy z Warszawy, która miała okazję zademonstrować widzom swój imponujący talent do imprezowania, była niejaka Malwina Pycka . Dziewczyna pojawiła się jedynie w drugim sezonie show, potem słuch o niej zaginął.

Teraz, siedem lat po debiucie w telewizji, o Malwinie znów zrobiło się głośno, lecz raczej nie z takich przyczyn, z jakich by sobie zapewne życzyła . W czwartek do Pudelka zgłosiły się zmartwione koleżanki Malwiny, która od jakiegoś czasu miała przebywać w Dubaju. Okazało się, że od pięciu dni nie ma kontaktu z 27-latką , która zamierzała wrócić do Warszawy 15 stycznia. Jako że Pycka kompletnie zapadła się pod ziemię, znajome gdańszczanki skontaktowały się z jej rodziną, która poinformowała o zaginięciu policję . Jak zrelacjonowała jedna z koleżanek, jakby tego było mało, 17 stycznia niedoszła celebrytka wysłała serię niepokojących wiadomości z konta instagramowego nowo poznanego mężczyzny, prosząc o natychmiastową pomoc .

Malwina pisała w niedzielę do koleżanek z obcego konta jakiegoś ochroniarza w centrum handlowym, że "ma kłopoty" i trzeba jej pomóc kupić bilet, bo nie ma jak wrócić do domu. Pisała, że potrzebuje pomocy i zaraz się znowu odezwie od kogoś innego. Postawiła na rzęsach wszystkie koleżanki - opisuje nam jedna z dziewczyn, która zmartwiła się losem Malwiny.

Malwina znalazła się cała i zdrowa w Warszawie w swoim mieszkaniu po prawie pięciu dniach bez kontaktu . W niedzielę ostatni raz kontaktowała się z koleżankami przez Instagram ochroniarza w centrum handlowym w Dubaju. Do swoich kont w mediach społecznościowych straciła dostęp przez jakiegoś hakera w weekend, a telefon rozwaliła . W międzyczasie postawiła na nogi wszystkie koleżanki, rodzinę, policję i z nikim się nie skontaktowała, że wszystko jest ok . Zachowała się bardzo nieodpowiedzialnie. Miała wrócić w piątek 15 stycznia i nie wróciła. W niedzielę całkowicie urwał się z nią kontakt - relacjonuje osoba zaangażowana w poszukiwanie nieodpowiedzialnej Malwiny.

Nie zdążyła na swój piątkowy lot, bo imprezowała. Kontaktowaliśmy się z nią w imieniu rodziny ze wszystkimi znajomymi przebywającymi w Dubaju, bo pomogli w poszukiwaniach, pytali na policji. Dzwoniliśmy do ambasady w Dubaju i również oni próbowali się dowiedzieć, co się stało. A gdy dzisiaj jedna z koleżanek pojechała do jej mieszkania i dobijała się do drzwi, Malwina otworzyła zaspana. Powiedziała tylko, że "nie pomyślała". Wydawało jej się, że "minęły dopiero dwa dni i zapomniała po prostu napisać do kogokolwiek". Nie wiedziała nawet, że jest na kwarantannie - informuje koleżanka.