Małżeństwo Alicji Majewskiej nie należało do łatwych. Niewiernemu mężowi WYBACZYŁA ZDRADĘ i wspierała go, gdy zachorował

Choć Alicja Majewska funkcjonuje w show biznesie już od wielu lat, to jej życie poza sceną nie zawsze było usłane różami. Wielokrotnie żartowała, że Włodzimierz Korcz jest jej "muzycznym partnerem", ale w rzeczywistości była związana z innym mężczyzną. Ogromną miłością piosenkarki był Janusz Budzyński , dziennikarz i konferansjer, który, na jej nieszczęśnie, niestety nie był stały w uczuciach.

Był wielką miłością Alicji Majewskiej. Po 12 latach odszedł do innej

Majewska i Budzyński poznali się jeszcze w 1972 roku. Piosenkarka miała wtedy 23 lata, natomiast jej przyszły partner - 38. Choć dzieliło ich 15 lat, to między nimi szybko zaiskrzyło i to nowa miłość była dla niej inspiracją, aby spróbować kariery solowej. To dzięki niemu zadebiutowała na słynnym festiwalu w Opolu, o czym wspominała w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.