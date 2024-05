"Mam Talent". Wiemy, KTO wygrał 15. edycji programu!

Kilka tygodni temu program "Mam Talent" powrócił na antenę i sporo się w nim zmieniło. W 15. edycji programu uczestników oceniali Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa i Marcin Prokop, z kolei obowiązki prowadzących wzięli na siebie Jan Pirowski i Agnieszka Woźniak-Starak. To, co się nie zmieniło, to wielki talent kandydatów, którzy walczyli o swoją szansę podczas odcinków na żywo.