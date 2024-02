Mama Agnieszki Włodarczyk o małżeństwie z młodszym o 30 lat obcokrajowcem: "Wiem, że to NIE JEST normalny związek"

Mama Agnieszki Włodarczyk wyszła za mąż. Jej wybranek ma 30 lat

Ta rolka jest dla tych, co potępiają, wtrącają się w czyjeś życie i oceniają, jakby ktoś ich słuchał. Hahaha, nic nie słyszę. I po co ta zazdrość? Zazdrość urodzie szkodzi - napisała pod jednym z filmów.

Mama Agnieszki Włodarczyk szczerze o swoim mężu i dzielącej ich różnicy wieku

Kolorowa prasa i tajemniczy informatorzy donoszą, że zarówno bliscy, jak i znajomi Anny Stasiukiewicz mają być nieco zaniepokojeni faktem, że kobieta poślubiła 30-letniego obcokrajowca, choć rzekomo poznała go stosunkowo niedawno. Sama zainteresowana postanowiła opowiedzieć nieco o swoich uczuciowych perypetiach w rozmowie z "Faktem".

Mój związek jest wystarczająco dziwny , więc nie potrzebuję wywiadów i komentarzy, w których by mnie oceniano. Sama wiem, że to nie jest normalny związek - przyznała roześmiana.

Tak mi się zdarzyło, siła wyższa, a o uczuciach się nie dyskutuje. Będę z nim tak długo, jak długo będzie dobry, kochany, europejski, no i jak będzie wciąż okazywał miłość i szacunek (...). Ja nie boję się żyć sama, nie martwię się o miłość i nie martwię się o rozwód, bo na wszystko jestem przygotowana, żyjąc tu i teraz… Nie lubię oceniać innych, nie interesuję się życiem innych i nigdy nie pozwolę, by ktoś oceniał moje życie, które należy tylko do mnie - skwitowała mama Agnieszki Włodarczyk.