Mama Anny Przybylskiej została OSZUKANA na prawie MILION ZŁOTYCH! "Jestem zmęczona, ci państwo żyją z moich pieniędzy!"

W mediach coraz częściej mówi się o przypadkach oszustw dokonywanych metodami "na wnuczka" i "na policjanta". Złodzieje przeważnie biorą na celownik osoby starsze, u których często łatwiej wzbudzić zaufanie, a w konsekwencji wykorzystać ich łatwowierność i pozbawić niekiedy oszczędności całego życia . Coraz częściej jednak uciekają się do "bardziej wyrafinowanych" metod, by jeszcze bardziej wzmocnić swą wiarygodność i uśpić czujność seniorów.

Krystyna Przybylska straciła prawdziwy majątek

Błagała mnie na wszystkie świętości, żebym jej pomogła . Trudno było mi wyjąć większą kwotę. (...) Musiałam zgłosić w banku ilość potrzebnych pieniędzy, które dostałam w gotówce, bo ta pani nie chciała przelewem. Zaufałam jej, ponieważ jej syn sprawiał wrażenie bardzo uczciwego , więc w ogóle to do mnie nie dociera, że coś takiego mogło mnie spotkać - wyjawiła Krystyna Przybylska w rozmowie z portalem Shownews.pl.

Panie cały czas utrzymywały ze sobą kontakt. W pewnym momencie kobieta poprosiła ją o ponowną pożyczkę . Co ciekawe, uzyskane środki przeznaczyła na huczne wyprawienie 70. urodzin matki aktorki. Prawdopodobnie miała na celu przybliżenie się do niej celem zaskarbienia sobie jeszcze większego zaufania i sympatii.

Mama Anny Przybylskiej walczy o odzyskanie pieniędzy

Pan S. pisze do mojej córki takie wiadomości: (...) "Jeżeli tak dalej będziesz hejtować mnie i moje dzieci, przyrzekam ci, że sobie odbiorę życie. Jestem na skraju wyczerpania nerwowego. Żadne ołtarzyki ci nie pomogą. Jeżeli chcesz rozgłosu, to będziesz go miała, a przed śmiercią napiszę o wszystkim do prokuratury, gazet, mediów, że to ty mnie pchnęłaś swoim hejtem, pobożny człowieku" - szczegółowo opowiedziała mama Anny Przybylskiej.