Mama Gabriela Seweryna ujawniła szczegóły pogrzebu syna. Nie mogła liczyć na duże pieniądze z ZUS-u. "Poszła CAŁA moja emerytura"

Mama Gabriela Seweryna zdradza smutne informacje na temat pogrzebu syna

Jest wiele niedomówień dotyczących pochówku. Rodzina nie wynajęła ochrony. To Kamil wynajął ochronę, bo czegoś lub kogoś bardzo się boi. Miejsce było zarezerwowane w zasadzie dla rodziny. Widać to na zdjęciach, że są dwa puste miejsca dla nieobecnych bliskich, a Kamil stoi z ochroną przy trumnie. Próbował iść w kondukcie żałobnym pierwszy. Gdy tylko doszło do tej sytuacji, szwagier wziął go za szmaty i wyrzucił - zdradził informator portalu światgwiazd.pl.