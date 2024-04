Mama Ginekolog przygotowała swoją SUKIENKĘ ZEMSTĘ na znajomych z liceum. Internauci gorzko: "Wygląda jak z odpustu". Odpowiedziała (WIDEO)

Internet pełen jest wyjątkowych, często zaskakujących osobistości, które bez wątpienia mogą pochwalić się sporym zainteresowaniem internautów. Do tej grupy należy Nicole Sochacki-Wójcicka, znana w sieci jako Mama Ginekolog . Influencerka skrzętnie udziela się na Instagramie, gdzie jej treści poświęcone zarówno kwestiom zdrowotnym, jak i tym lifestylowym, śledzi już blisko milion obserwatorów.

Mama Ginekolog nie była lubiana w szkole. Tak po latach zamierza utrzeć nosa

Nie da się jednak ukryć, że praca w mediach ma również sporo zalet, szczególnie gdy można pochwalić się sporą popularnością. Dla wielu znanych osobistości to możliwość odbicia się od dawnych traum i demonów z przeszłości. Wygląda właśnie na to, że z tej możliwości postanowiła skorzystać Mama Ginekolog. 40-latka opublikowała na swoim Instagramie filmik, w którym dobitnie rozliczyła się ze swoją "przeszłością" i podkreśliła swój obecny status społeczny. Do sprawy podeszła nieco humorystycznie.