Mama Ginekolog przygotowała swoją SUKIENKĘ ZEMSTY na znajomych z liceum. Internauci gorzko: "Wygląda jak z odpustu". Odpowiedziała (WIDEO)

Myśle, ze jej chodzi o to aby inni zastanowili się jak traktują ludzi wokół siebie. Jednak patrząc na nią myśle, ze ma wiele nieprzepracowanych traum, a wybór studiów i kariera miała jej wynagrodzić lata 7-19, gdy przebywała wśród ludzi. Myśle, ze rozwój społeczny u niej trochę przez to kulał; nie rozumie niuansów towarzyskich, nie wie co to prawdziwa przyjaźń, siostrzenstwo, bycie w jednej paczce. Myślała, ze z pieniedzmi i popularnością to się odwróci i faktycznie przez chwile tak było, jednak teraz z powrotem jest sama. Jej rodzice zamiast pchać ja bezustannie w nauke powinni pomoc się socjalizować, towarzysko rozwijać by mogła być w pełni szczęśliwa, czyli tak jak od zawsze pragnęła. Przecież jej cel to bycie właśnie taka popular girl, dziewczyna z paczki, z która każdy chce się przyjaźnić. Medycyna i wykształceni ludzie mieli jej to oddać, ale tam jest wiele samotnie dryfującymi wyspami, itd.