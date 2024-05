Mama Jacka Łągwy z "Ich Troje" jest znaną aktorką. Ma na koncie kilka ról w kultowych produkcjach. Wiedzieliście o tym?

Jacek Łągwa znacząco przyczynił się do sukcesu zespołu Ich Troje, komponując muzykę do największych hitów. W młodości, zamiast myśleć o karierze muzycznej, marzył o aktorstwie, głównie ze względu na dzieciństwo spędzone za kulisami Teatru Nowego w Łodzi, gdzie zawodowo spełniali się jego rodzice. Co wiadomo o jego mamie?