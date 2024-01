Mama Roberta Lewandowskiego KOMENTUJE PORAŻKĘ syna w plebiscycie na Sportowca Roku!

Kob.ona 1 godz. temu zgłoś do moderacji 334 2 Odpowiedz

Mama zawsze będzie mamą ale tu chodzi o sukcesy sportowe w tych brak . Reprezentacja od lat jest zaprzeczeniem wszystkiego co pozytywne w sporcie . Wstyd ,żenada i pycha piłkarzyków chwalących się bogactwem posiadania a nie wysokim poziomem osiągnięć sportowych ..R i jego by Ann to celebryci oderwani jak dla mnie i tyle . Pan R zarobił mega kasę i co z tego . Kapitan drużyny ,która sięgnęła ...komentarz zbędny . Pan Kuba Błaszczykowski zarobił także ale gra i skromność i pomoc wobec innych to pozytywny wzór.