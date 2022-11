Mama Roberta Lewandowskiego PODBIJA KATAR! To się nazywa życie? (ZDJĘCIA)

Co ciekawe, mama Lewego bardzo chętnie relacjonuje swój pobyt w Dosze, dzieląc się rozmaitymi zdjęciami na swoim facebookowym profilu. To właśnie tam zdążyła już pochwalić się między innymi zdjęciem w basenie jednego z luksusowych hoteli The Chedi Katara Hotel & Resort czy oczywiście fotkami z synową Anią i córką Mileną w biało-czerwonych koszulkach prosto ze stadionu. W przerwie od kibicowania z pewnością nie może narzekać na nudę. W poniedziałek wybrała się do Muzeum Narodowego Kataru, skąd również uraczyła wszystkich zdjęciami i nagraniami.