Mama Roksany Węgiel kandydowała w wyborach samorządowych. Nie poszło jej zbyt dobrze... Wiadomo, ile osób oddało na nią głos

Marek 9 min. temu

Piekna mama. Niewiele jest tak ladnych Polek w jej wieku. Do tego madra i tata tez bo umozliwili corce spelnienie marzeń i to dzieki madrosci rodzicow Roksana zostala milionerk w wieku 17 lat. A co przegrywy z komentarzy zawdzieczaja swoim rodzicom? FAS lub DDA 🤣🤣🤣