Mamy to! Kolejna Polka twarzą nowej Barbie!

Mattel wybiera inspirujące kobiety i nagłaśnia ich osiągnięcia oraz sukcesy, chcąc w ten sposób zainspirować dziewczynki do sięgania wyżej, mocniej i dalej! A że nie ma chyba dziewczynki, która nie bawiłaby się Barbie przynajmniej raz w swoim życiu, akcja ta ma ogromne znaczenie do odczarowywania "różowych księżniczek czekających na swojego księcia". I w tym roku jedną z tych kobiet jest Ewa Swoboda — polska lekkoatletka, sprinterka i olimpijka, która w sporcie nie uznaje żadnych granic, zdobywa medale i bije rekordy (swoje ora krajowe). I to właśnie do jednego z tych rekordów nawiązuje strój jej Barbie. W Jasnofioletowych szortach i topie oraz pomarańczowych butach Ewa rywalizowała podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie w 2023 roku, gdzie pokonała barierę 11 sekund w biegu na 100 m i pobiła swój życiowy rekord. A przy okazji ustanowiła drugi najlepszy czas w historii polskiej lekkiej atletyki kobiet. To jednak niejedyne podobieństwo w wyglądzie lalki…

"Bycie wybraną przez Barbie jako Role Model to dla mnie ogromny zaszczyt i duże wyróżnienie. Jako mała dziewczynka bawiłam się lalkami, a teraz mam swoją własną lalkę Barbie, która wygląda jak ja. Ogromnie się cieszę, że Barbie udało się odtworzyć tak wiele detali: włosy, makijaż, długie paznokcie i tatuaże, które są ważną częścią mnie i mojej osobowości, tego, jaka jestem. To sprawia, że moja lalka jest tak wyjątkowa, jest to dla mnie bardzo ważne. Barbie Role Model to wyraz pozytywnego podejścia do życia, determinacji i siły do realizacji marzeń, wartości, które staram się reprezentować na bieżni i poza nią każdego dnia. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tego przesłania, które Barbie przekazuje dziewczynkom i całemu światu. Chcę, aby moja historia pokazywała, że zawsze warto być sobą. Nie trzeba spełniać niczyich oczekiwań ani dopasowywać się do narzuconych ram, by osiągać swoje cele. Każdy z nas ma prawo wyrażać siebie na swój sposób".