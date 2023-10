Manicurzystka pokazała paznokcie swojej klientki. Internauci byli w SZOKU (WIDEO)

Dla większości kobiet piękny manicure jest obowiązkowym elementem wizerunku. Chociaż dziś jest to głównie forma dodatku, który ma wyrazić ekspresję, dodać poczucia elegancji i pewności siebie, to dawniej poza funkcją ozdobną, manicure pełniły również symbol statusu i pozycji. Jak pokazuje historia już Kleopatra i Nefretete barwiły swoje paznokcie na czerwono, a pierwszy lakier miał powstać około 3000 lat p.n.e. Chociaż czasy się zmieniają, to kobiety wciąż lubią malować paznokcie, a manicurzystki to dziś prawdziwe artystki, które tworzą na paznokciach małe dzieła sztuki.