Marcela Leszczak ma żal do Koterskiego o związek z Dagmarą Bryzek? Odpowiedziała na zaczepkę fanki

W listopadzie zeszłego roku media obiegła informacja, iż związek Michała Koterskiego i Dagmary już się zakończył i aktor postanowił wrócić do Marceli Leszczak, która przyjęła go z otwartymi ramionami, twierdząc, że zrobiła to dla własnego dobra. Co więcej, gwiazdor zdecydował się na kolejny krok i oświadczył się modelce, a ta bez wahania zgodziła się na takie rozwiązanie.