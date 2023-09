Marcelina Zawadzka odsłania nogi w mini na pokazie Violi Piekut (FOTO)

Koko 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Kobieta jest ładna i zgrabna. Problem w tym, że nic poza tym. Swoje lata też już ma. Zaraz będzie w jury w jakimś programie tv i tyle ją widzieli. Uroda to nie wszystko - powiem więcej: to za mało. To już jest nudne, bo ładnych kobiet i dziewcząt jest wiele. O rozum nadal ciężko.