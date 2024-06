Media: Sąd ODRZUCIŁ apelację Marceliny Zawadzkiej. "Będzie musiała..."

Fikołek 1 godz. temu zgłoś do moderacji 204 61 Odpowiedz

Donald zrobił fikołka. Salto w tył. Mówił że płot na granicy jest niepotrzebny. Że to kilkanaście osób w potrzebie i sprawę można załatwić w jeden dzień. Jego koleżanka film nagrała i puściła w świat paszkwile na Polaków. Celebryci też nie byli bierni temat był gorący to się ogrzali w blasku. Teraz fikołek o 180 stopni. Będzie płot umacniał miny przeciwpiechotne będzie montował zalewał tereny bagna robił. To jest kabareciarz czy jest godny stanowiska ?????