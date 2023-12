Marcelina Zawadzka spędza sobotni wieczór w NATURALNYM wydaniu. "Instagram vs. rzeczywitość". Zachwyca? (FOTO)

Nixon 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wróciłem z moją dziewczyną ze świątecznego targu i z targu, który motywem przewodnim jest Czekolada.(Warszawa) Zjedliśmy pajdę 40cm chleba ze smalcem, ogórkiem i wędlina (koszt pajdy 35zl ) potem na targu czekolady kupiliśmy Czekoladę belgijska z orzechami cena 30zl za tabliczkę do tego Cz mleczna z egzotic friuts 30zl kupiliśmy pół kilo śliwek w czekoladzie 17,9zl 100g do tego 6 figurek z czekolady (figurka choinka,piesek,kotek,myszka,domek i kłódka każda po 28 zł .Teraz zjemy trochę czekolady, ogrzejemy tyłki i o 17 idziemy na Pad Thai .Jak u was