Marcelina Zawadzka zalicza WPADKĘ podczas urodzin narzeczonego w Tulum. Na imprezie bawili się Siwiec z mężem i Kawulski. "PORAŻKA" (ZDJĘCIA)

Marcelinę Zawadzką niewątpliwie można zaliczyć do zaszczytnego grona polskich celebrytek-podróżniczek. Wszak Miss Polonia 2011 znaczną większość czasu spędza poza granicami Polski. Z pewnością ma na to wpływ fakt, że od trzech lat wiedzie życie u boku pochodzącego z Niemiec biznesmena, który tak jak ona ma "trudności" z usiedzeniem długo w jednym miejscu. W połowie minionego roku związek zakochanych wszedł na kolejny poziom. Max Gloeckner oświadczył się Polce. Zrobił to oczywiście podczas jednej z ich zagranicznych wypraw.

Marcelina Zawadzka świętuje urodziny narzeczonego. W przyjęciu uczestniczyli polscy celebryci

Choć Marcelina Zawadzka dopiero co była w Polsce, gdzie uczestniczyła w ramówce Polsatu i korzystała z uroków zakopiańskiej zimy, już ją wywiało. Od co najmniej tygodnia celebrytka urzęduje w Meksyku. Aktualnie jest w Tulum, w którym przyszło jej świętować urodziny narzeczonego. 35-latka nie omieszkała wyprawić Maksowi godnego przyjęcia na plaży. Zdecydowała się na niespodziankę. Niestety, jak przyznała w swojej obszernej instagramowej relacji z imprezy, nie wyszło jej to najlepiej.

Maksa urodziny niespodzianka. Starałam się, jak tylko mogłam, ale po mnie zawsze widać, bo nie umiem kłamać, więc coś podejrzewał. Pamiętam, jak zorganizował moje urodziny w Bangkoku i były one najcudowniejsze, bo się kompletnie nie spodziewałam. I taki był plan tutaj. Zamknięta laguna w Tulum. Było nas ponad 15 osób - czytamy pod zdjęciami i nagraniami z wielkiego dnia Gloecknera.

Jak można wywnioskować z publikacji Marceliny, w przyjęciu uczestniczyła cała celebrycka Polonia z Tulum. Nie zabrakło Natalii Siwiec i Mariusza Raduszewskiego czy Macieja Kawulskiego.

Leci żart sytuacyjny. Pyta się Francuz Maćka K., co tu tylu Polaków dzisiaj na lagunie, a on: "A jeden Niemiec ma urodziny" - pisze pod jednym z filmików Zawadzka, wspominając także o rodzicach Mii.

Powiedziałam, że Natalka i Mariusz wyjeżdżają za Tulum i nie wiedział, że taką dużą polską grupę zbiorę, więc i tak się udało! Ale czuł, że jedziemy gdzieś autem ponad 40 minut i że coś jest grane. Fajnie, w lutym urodziny na dworze, na ciepłym i w dzień. Taki polski grill mu zorganizowałam - opisuje, jak próbowała zachować imprezę niespodziankę w tajemnicy.

Wpadka na urodzinach narzeczonego Marceliny Zawadzkiej. Szok, co zrobiła celebrytka

Niestety, jubilat nie tylko domyślił się, co knuje jego ukochana, ale i doszło do małej wpadki. Na jednym z nagrań widzimy, jak Marcelina ni stąd, ni zowąd zdmuchuje wbitą w tort świeczkę narzeczonego. Sądząc po jej minie i tym, co napisała, sama zdaje się być zdziwiona tym, co zrobiła.

A to moja największa porażka w te urodziny. Zawsze graniczy z cudem zdmuchnięcie takiej wystrzelonej świeczki... Ale mi się to udało. Nie chciałam - pisze, zapewniając, że Max nie miał do niej wyrzutów: Ale jemu to kompletnie nie przeszkadzało, w ostatnim tygodniu zdmuchnął ich 10.

