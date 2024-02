Marcin Bosak komentuje debiut NOWEJ UKOCHANEJ na ściance! "Ten dzień musiał nadejść" (WIDEO)

sola 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ludzie, błagam, zainteresujcie się tym co się dzieje na naszej wschodniej granicy. My, Polacy musimy spełniać chore normy UE i mieć na wszystko papier a tymczasem zboże i inne niskiej jakości, spleśniałe produkty są nielegalnie sprowadzane z kraju na U w wagonach. Polscy rolnicy nie protestują po to, żeby Wam blokowac ulice dla jaj, czy wiecie jakie to konsekwencje będzie miało dla polskiej gospodarki??