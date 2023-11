Marcin Bułka ma PIĘKNĄ narzeczoną. Kim jest marokańska modelka, która skradła serce 24-letniemu bramkarzowi? (ZDJĘCIA)

Anka 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Myślałam, że jakaś prężnie działająca babeczka a tu jak zwykle usta, piersi, powłóczyste spojrzenia, look at me sexy... bleh. To już było, jest codziennie na Pudlu. Wszystkie takie same, to samo zrobione przy ciele.