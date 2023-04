Marcin Dubiel kupił zegarek za PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH: "Jakbym miał dzisiaj 5 milionów na koncie, to 4 wydałbym na zegarki" (FOTO)

Marcin Dubiel opublikował w niedzielę filmik, na którym pokazuje przygodę związaną z kupnem Rolexa. Youtuber miał już dwa cenne zegarki (warte ok. 50 tysiące złotych), jeden z nich nadal nosi, a drugi został mu skradziony. Tym razem zdecydował się na "dodatek" dziesięciokrotnie droższy od poprzednich.

Influencer razem z trójką znajomych pojechał do luksusowego salonu, by tam zakupić drogie cacko, które traktuje ponoć jako idealną inwestycję...

Marcin Dubiel kupił zegarek za 500 tys zł

Nowy nabytek Dubiela nie jest przeznaczony do noszenia, ma on zyskiwać na wartości z upływem czasu, ponieważ jego produkcja została wstrzymana. Była to jego pierwsza taka inwestycja.