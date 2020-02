Marcin Dubiel OSZUKAŁ fanów? Na Instagramie Los Angeles, w rzeczywistości Warszawa...

Marcin Dubiel to kontrowersyjny youtuber, który robi wszystko, żeby zabłysnąć w Internecie . Choć sam twierdzi, że YouTube'owi influencerzy "są dalecy od zachowań patologicznych" , jego dokonania mówią coś innego.

Od kilku tygodni Marcin wraz ze swoimi znajomymi "po fachu" - Lexy Chaplin i Adamem Zaorskim, bombardowali swoich fanów obszernymi relacjami z przygotowań do "wyjazdu życia", czyli wycieczki do Los Angeles. Według ich relacji mieli spędzić w Kalifornii 4 dni - od wtorku do piątku.