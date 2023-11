Marcin Dubiel POWRACA po ogłoszeniu przerwy od social mediów i znów się tłumaczy: "Opowiem, dlaczego "wk**wiam ludzi" (WIDEO)

Kilka tygodni temu polskim internetem wstrząsnęła afera " Pandora Gate" , w którą zamieszane jest spore grono rodzimych youtuberów. Choć to zatrzymany przez policję Stuart B. zdaje się być najbardziej obciążony spływającymi dowodami, sporo mówi się także na temat jego byłego przyjaciela Marcina Dubiela . Youtuber za wszelką cenę stara się odciąć od skandalu i podtrzymuje, że nie wiedział o haniebnych czynach Stuu, nigdy go nie krył i nie zamierzał tego robić. Jakiś czas temu celebryta wrzucił do sieci łzawy film , w którym pokazał m.in. zapłakaną mamę. Materiał nie spotkał się z pozytywnym odbiorem internautów, a jego poszczególne fragmenty posłużyły jako źródło memów.

Marcin Dubiel opublikował nowy film. "Zeznawałem w charakterze świadka"

Na początku października (...) przekazałem prokuraturze wszystkie możliwe informacje oraz materiały na temat tej sprawy. Były to łącznie terabajty plików i wierzę, że jeżeli doszło do jakiegoś przestępstwa, to sprawa zostanie wyjaśniona. (...) Jak miałem 18 lat, to byłem ultra głupkiem, ale nigdy nie kryłem PDFa [pedofila - przyp. red.]. Serio. Ja po prostu byłem głupi i nie zwracałem uwagi na niektóre rzeczy i za to przepraszam - zaznaczył na początku.