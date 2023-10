Marcin Dubiel przerywa milczenie i POZYWA Wardęgę! "Ten materiał to czysta manipulacja"

Największa afera w historii polskiego YouTube rozgrywa się na naszych oczach. Od kilku dni na jaw wychodzą kolejne fakty w sprawie obrzydliwych zachowań grona najpopularniejszych internetowych twórców kraju. Nowe światło na problem groomingu w środowisku youtuberów rzucił Sylwester Wardęga , który opublikował 3 października obszerny materiał mający zdemaskować kilka gwiazd internetu. Poza Stuu Burtonem , od którego wszystko się zaczęło, do tablicy zostali wywołani także Fagata , Michał "Boxdel" Baron oraz Marcin Dubiel , wieloletni przyjaciel Stuarta.

Marcin Dubiel przerywa milczenie w sprawie afery ze Stuu Burtonem. Wydał oświadczenie

Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku. Chcę, żeby to wybrzmiało – kompletnie odcinam się od Stuarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi. Natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego - rozpoczął.