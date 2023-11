Marcin Dubiel WRÓCI do Fame MMA? Huczy od plotek. "Najgorszy, IDIOTYCZNY RUCH"

Povi 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

To by był strzał w kolano dla Fame. Po co on miałby tam być? Najpierw zarzekał się na wszystkich konferencjach, że stu jest niewinny, a teraz opowie jak bardzo nie wiedział co robi i prosi o przebaczenie. Ludzie już nie wierzą w jego skruchę i dobre chęci. Najlepiej jak zniknie z internetu na dobre.