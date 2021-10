Marcin Gortat opisuje byłe związki: "GARDZĘ KOBIETAMI, których życie opiera się na tym, żeby SPRZEDAĆ POST ZA 3 TYSIĄCE ZŁOTYCH"

Witold 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Facecik po zawodówce, nigdy nie był jakoś specjalnie mądry. Oprócz tego że śmiali się z niego, miał kompleksy, ciężko mu było znaleźć dziewczynę, możliwe że dlatego ich nienawidzi, był głupiutki, podejrzewano jakieś zaburzenia. Jakoś skończył zawodówkę samochodowa, jedynie co go w życiu uratowalo, to wzrost, przy nim nie trzeba mieć talentu, ani specjalnie się wysilać, grając w kubeł. Wszystkimi się wysługiwał i robi to do tej pory. Chytry, z wężem w kieszeni, leniwy, nieatrakcyjny, prosty chłop, z odrobiną szczęścia. Tego do grobu nie zabierze, a poczucie bycia popychadłem i porazki zostanie do konca zycia. Kompleksy są ciężkie.